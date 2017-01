ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 69 Der tragische Unfall A 2001 Stereo Untertitel Merken Fanny spricht wegen seiner Beziehung zu Susanne nicht mehr mit Wenzel, und ihre Ehe ist am Ende. Vor diesem spannungsreichen Hintergrund bereitet Schimek einen karitativen Liederabend auf einem Seedampfer vor. Der Kartenverkauf stockt. Da taucht der Sänger Michael Balthasar auf, mit dem Schimek einst im Duett sang. Balthasar schlägt vor, statt Schimek zu singen, um den Verkauf anzukurbeln. Am Tag des Konzerts ist er jedoch heiser, woraufhin Schimek einspringen muss. In einer unbeobachteten Minute fällt Rosa nach dem Konzert in den See. Wenzel hechtet seiner Enkeltochter nach und kann sie retten. Doch sein selbstloser Einsatz hat fatale Folgen. Buch: Katharina Hajos und Constanze Fischer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Sascha Wussow (Georg Brandner) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Karl Kases Drehbuch: Constanze Fischer Kamera: David Sanderson Musik: Gerd Schuller

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 261 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:13

Seit 115 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 56 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 51 Min.