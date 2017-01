ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 68 Der besondere Gast A 2001 Stereo Untertitel Merken Susanne schikaniert das Personal wo sie kann und trifft hinter Wenzels Rücken Entscheidungen. Fanny hat sich wegen ihr mit ihrem Vater überworfen - doch der versteht das alles nicht, ist er doch blind vor Liebe. Vinzenz will das Traunstein an die Firma "Historische Hotels" verkaufen, die vor allem wegen der angeblichen Kooperation mit dem Schlosshotel daran interessiert sind. Wenzel lässt das Geschäft platzen, ohne zu ahnen, dass er Susanne einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Fanny zerwirft sich über diese Affäre mit Vinzenz, kommt aber auf der anderen Seite Felix sehr nahe. Buch: Uta Berlet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Karl Kases Drehbuch: Uta Berlet Kamera: David Sanderson Musik: Gerd Schuller