ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 61 Der Zimmertausch A 2001 2016-12-23 02:50 Stereo Untertitel Wenzel wird aus dem Spital entlassen. Eigentlich sollte er sich schonen, aber Dir. Lambert ist mit seiner Frau im Hotel abgestiegen, um an der Jagd teilzunehmen. Schimek hat seine Reservierung vergessen, und alles ist ausgebucht. Pepi und Lukas quartieren die Lamberts in das Zimmer von Dr. Vogel, der zwei Tage in München ist, ein. Leider kommt er verfrüht zurück - und seine Frau findet in dem doppelt belegten Zimmer sehr zweideutige Spuren. Nico verlangt sein Erbteil von drei Millionen für sein Restaurant in Paris. Vinzenz verspricht, ihm das Geld zu geben. Fanny ist unsicher, da sie und Vinzenz gerade einen Adoptionsantrag gestellt haben.Buch: Rochus Bassauer Schauspieler: Klaus Wildbolz (Wenzel Hofer) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Mischa Fernbach (Nico Hofer) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Lotte Ledl (Anna Kofler) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Stefan Klisch Drehbuch: Rochus Bassauer Kamera: Ulrich Meier Musik: Gert Schuller