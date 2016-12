ORF 2 05:15 bis 06:00 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 5 Der schöne Schein I, A, D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Teresa Zauli eröffnet ihrem Chef und Liebhaber Franco Mantovani, dass sie von ihm schwanger ist. Als Mantovani sie zur Abtreibung drängt, kommt es zum Streit. Teresa stürzt und ist auf der Stelle tot. Lorenzo Fabbri ahnt, dass Mantovani etwas mit dem Verbrechen an Teresa zu tun hat, kann aber nichts beweisen, als ein zweiter Mord an dem Gelegenheitsdieb Alessandro passiert. Mit Rex Hilfe findet er eine Verbindung zwischen den beiden Verbrechen und setzt den einflussreichen Mantovani unter Druck. , Federico Favot und Stefano Piani In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kaspar Capparoni (Lorenzo Fabbri) Pilar Abella (Katia Martelli) Fabio Ferri (Giandomenico Morini) Anné-Valerie Lefèvre (Valeria Delle Bianca) Augusto Zucchi (Filippo Gori) Remo Girone (Franco Mantovani) Alessandro Riceci (Alessandro) Originaltitel: Rex Regie: Marco Serafini Drehbuch: Fabrizio Cestaro Kamera: Daniele Massaccesi Musik: Alessandro Molinari Altersempfehlung: ab 12