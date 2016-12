ORF 2 22:30 bis 00:50 Sonstiges Axel an der Himmelstür A 2016 16:9 Dolby Digital Merken Operette von Ralph Benatzky Ralph Benatzkys Operette wurde 1936 im Theater an der Wien uraufgeführt und machte die junge Zarah Leander über Nacht zum Star. Mit dem untypischen Kontra-Alt der Diva, dem Spielort Hollywood und mit Schlagern wie "Gebundene Hände" kam noch einmal belebender Wind in das Genre der Operette. Im erfolgreichen Revival an der Volksoper sind nun Bettina Mönch als kapriziöse Hollywooddiva Gloria Mills und Andreas Bieber als Klatschreporter Axel zu erleben. Benatzkys Musik erklingt in neuen Arrangements von Kai Tietje, die gesamte Produktion in Schwarz-Weiß-Optik hat Regisseur Peter Lund mit witzigen Cartoon-Zuspielungen von Andreas Ivancics angereichert und eine fulminante Bühnenshow inszeniert. Aufzeichnung aus der Volksoper Wien, 2016 Bildregie: Felix Breisach In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bettina Mönch (Gloria Mills, Filmstar) Andreas Bieber (Axel Swift, Reporter) Juliette Khalil (Jessie Leyland, Sekretärin) Boris Eder (Theodor Herlinger, Friseur) Kurt Schreibmayer (Cecil McScott, Filmproduzent) Gerhard Ernst (Kriminalinspektor Morton) Originaltitel: Axel an der Himmelstür Regie: Peter Lund Musik: Ralph Benatzky

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:00 bis 00:00

Seit 225 Min. Das Supertalent

Show

RTL 20:15 bis 00:00

Seit 210 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 165 Min. Orcs

Actionfilm

Tele 5 22:01 bis 23:48

Seit 104 Min.