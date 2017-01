RTS Deux 20:35 bis 22:15 Sonstiges Planète animale GB 2016 Stereo Untertitel Merken "Planet Earth II" a l'ambition de nous emmener encore plus près de la nature, grâce à de nouveaux moyens techniques : " Dix ans après que Planet Earth a présenté les merveilles de la nature en HD, Planet Earth II apporte un nouveau souffle. Filmé en UHD (ultra haute définition), ce film possède une envergure exceptionnelle et offre une véritable expérience immersive ; le téléspectateur savoure une perspective unique des lieux et des animaux les plus extraordinaires de notre planète ", a déclaré, pas peu fier, le producteur de la série, Michael Gunton. Vous l'aurez compris, la full HD fait donc place à l'UHD (ultra haute définition), dont la qualité est quatre fois supérieure. Certaines images ont également été captées à l'aide de drones, qui n'existaient pas à l'époque du premier opus, ce qui a permis de filmer la nature au plus près et sous des angles jusqu'alors inexplorés. Les premières images nous plongent immédiatement au c?ur de la savane, des forêts, de la banquise, et elles donnent des frissons. La musique est signée Hans Zimmer (Interstellar, The Dark Knight, Kung Fu Panda...). Du très grand spectacle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planet Earth II Regie: Tom Hugh-Jones, Michael Gunton, Jonny Keeling