Schweiz 1 09:05 bis 09:15 Dokumentation Ayham - Mein neues Leben 2016 Stereo Merken Der elfjährige Ayham ist vor einem Jahr mit seiner Familie vor dem Krieg in Syrien geflüchtet. Eigentlich wollte er nicht weg von seinem Dorf und seinen Freunden. Aber sein Vater brachte seine Frau und seine sechs Kinder vor dem Krieg in Sicherheit. Für Ayham beginnt in der Schweiz ein neues Leben. Dank seinem Talent im Fussballspielen findet er in der Schweiz neue Freunde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

