Plenarsitzung des Nationalrates mit Aktueller Stunde Technologischer Wandel als Chance für den Standort / Verkehrspaket: Alkohol-Wegfahrsperren, Handyverbot am Steuer, Privilegien für Elektrofahrzeuge / Flächendeckendes Angebot an schulischer Tagesbetreuung

Der Nationalrat tritt am 14. und 15. Dezember zu den beiden letzten Sitzungen des Jahres zusammen. Ein Mammutprogramm mit 40 Gesetzesvorhaben, mehreren Bund-Länder-Vereinbarungen sowie Staatsverträgen ist von den Abgeordneten zu behandeln.Am Mittwoch beginnt der Plenartag mit einer Aktuellen Stunde zum Thema "Technologischer Wandel als Chance für den Standort". Weiters wird ein großes Verkehrspaket inklusive Alkohol-Wegfahrsperren, Handyverbot am Steuer und Privilegien für Elektrofahrzeuge verabschiedet. Außerdem wird ein flächendeckendes Angebot an schulischer Tagesbetreuung geschaffen werden.