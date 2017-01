ATV 11:45 bis 12:40 Actionserie Revolution Kein Entrinnen USA 2013 2017-01-05 06:15 Stereo Merken Nachdem Aarons Wiederauferstehung den zwielichtigen Dr. Calvin Horn nach Willoughby gebracht hat, versucht dieser um jeden Preis an Aaron zu kommen. Er erpresst sogar Gene Porter damit, Rachel etwas anzutun, wenn er bei der Suche nicht kooperiert. Miles und die anderen planen indessen einen Bombenanschlag auf die Patrioten und Horn, bis kurz vor der Zündung Gene im Lager der Patrioten auftaucht und sich Rachel entscheiden muss, ob sie bei dem geplanten Anschlag das Leben ihres Vaters aufs Spiel setzt. Tom Neville versucht weiterhin mithilfe von Intrigen in der Gunst der Patrioten aufzusteigen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Giancarlo Esposito (Tom Neville) Zak Orth (Aaron Pittman) JD Pardo (Jason Neville) Originaltitel: Revolution Regie: Charles Beeson Drehbuch: Eric Kripke, Rockne S. O'Bannon Kamera: William Wages Altersempfehlung: ab 16