ATV 11:45 bis 13:40 Actionfilm Die Maske USA 1994 2016-12-31 13:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der unscheinbare Bankangestellte Stanley Ipkiss, hat null Durchsetzungsvermögen und wird von seinem Vorgesetzen, Kollegen und sogar seinem Vermieter herumgeschupst. Als er eines Tages eine mysteriöse Holzmaske aus dem Fluss fischt und sich diese vors Gesicht hält, verschmilzt er förmlich mit ihr und verwandelt sich in einen irren Typen mit Superkräften, der sich über die Gesetze der Physik hinwegsetzt. Die Maske verstärkt die Sehnsüchte und Bedürfnisse ihres Trägers, darum verpasst Stanley all jenen einen Denkzettel, die ihn sonst immer schikaniert haben. Aus dem schüchternen Möchtegern- wird ein selbstbewusster Super-Hero, der nichts unversucht lässt, seine Traumfrau, die Nachtclub-Tänzerin Tina, zu beeindrucken. Doch die kriminellen Arbeitgeber der Schönheit sind alles andere als erfreut über ihren neuen Verehrer?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Carrey (Stanley Ipkiss / Die Maske) Peter Riegert (Lt. Mitch Kellaway) Peter Greene (Dorian Tyrell) Amy Yasbeck (Peggy Brandt) Richard Jeni (Charlie Schumaker) Orestes Matacena (Niko) Tim Bagley (Irv Ripley) Originaltitel: The Mask Regie: Chuck Russell Drehbuch: Michael Werb, Mark Verheiden, Michael Fallon Kamera: John R. Leonetti Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12