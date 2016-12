ORF 1 10:45 bis 12:05 Trickfilm Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen USA 2009 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Flint Lockwood ist ein äußerst kreativer Erfinder - doch leider interessiert sich bisher niemand für seine Tüfteleien, unter anderem weil sie nicht immer einwandfrei funktionieren. Aber er lässt sich nicht entmutigen - und tatsächlich scheint sich sein Traum von einer bedeutsamen Erfindung endlich zu erfüllen: Flint arbeitet an einer Maschine, die Essen herstellen kann. Aber auch dieses Gerät hat seine Tücken, und so steht Flint plötzlich vor der Herausforderung seines Lebens ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cloudy with a Chance of Meatballs Regie: Phil Lord, Chris Miller Drehbuch: Judi Barrett, Ron Barrett, Phil Lord, Chris Miller Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:11

Seit 190 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:20 bis 11:10

Seit 48 Min. Seefahrer des Orients

Dokumentation

ARTE 10:25 bis 11:15

Seit 43 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 38 Min.