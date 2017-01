ORF 3 18:15 bis 19:50 Komödie Heinz Rühmann Spezial Der Mustergatte D 1937 2017-01-05 13:20 Stereo 16:9 SW Merken Der erfolgreiche Londoner Bankier Billy Bartlett (Heinz Rühmann) lernt auf einer Geschäftsreise in Venedig die zauberhafte Margret (Leny Marenbach) kennen und verliebt sich auf der Stelle in sie. Margret hat gerade eine herbe Enttäuschung mit dem charmanten, aber unzuverlässigen Tennisspieler Fred Evans (Werner Fuetterer) hinter sich und wünscht sich nichts sehnlicher als einen soliden, verlässlichen Gatten. Dieser Wunsch geht in Erfüllung. Billy ist zwar treu wie Gold, aber auch ziemlich langweilig. Der verknöcherte und pedantische Bankier kennt kaum eine Leidenschaft außer Kreuzworträtseln. Als Margret von ihrem ehemaligen Geliebten Fred in die Oper eingeladen wird und Billy nicht die geringste Eifersucht zeigt, droht sie mit Scheidung. Völlig vor den Kopf gestoßen, holt Billy den Rat seines besten Freundes Jack Wheeler (Hans Söhnker) ein, der ihm erklärt, er müsse Margret durch eine Affäre mit einer anderen Frau eifersüchtig machen. Billy nimmt sich diesen Ratschlag zu Herzen, doch als er ausgerechnet mit Jacks Frau Doddy (Heli Finkenzeller) einen feuchtfröhlichen Abend verbringt, kommt es zu einigen Turbulenzen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Billy Bartlett) Leny Marenbach (Margret, seine Frau) Hans Söhnker (Jack Wheeler) Heli Finkenzeller (Doddy, seine Frau) Jola Jobst (Ellen Wilson) Werner Fütterer (Fred Evans) Leopold von Ledebur (Buchhalter Sparkins) Originaltitel: Der Mustergatte Regie: Wolfgang Liebeneiner Drehbuch: Jacob Geis, Hans Albin Kamera: Werner Bohne Musik: Hans Sommer Altersempfehlung: ab 16