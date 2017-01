ORF 3 13:55 bis 15:20 Komödie Heinz Rühmann Spezial Ich mach dich glücklich D 1949 SW Merken Die hübsche Barbara, Tochter des Chefredakteurs Meinert, will in Geburtstagslaune dem Nächstbesten 500 Mark schenken. Dieses Glück trifft ausgerechnet den gewieften Reporter Peter Krüger. Von da an geht in seinem Leben alles schief. Und Barbaras Hilfe macht alles noch viel schlimmer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Peter Krüger) Hertha Feiler (Barbara) Karl Schönböck (Viktor) Dorit Kreysler (Vera) Hans Leibelt (Chefredakteur Meinert) Margarete Haagen (Frau Geheimrat) Gunnar Möller (Franz) Originaltitel: Ich mach dich glücklich Regie: Alexander von Slatinay Drehbuch: Tibor Yost Kamera: Erich Claunigk Musik: Werner Bochmann Altersempfehlung: ab 12