ORF 3 15:30 bis 16:55 Komödie Heinz Rühmann Spezial Fünf Millionen suchen einen Erben D 1938 SW Peters Onkel in Amerika ist verstorben. Er hinterlässt ein Vermögen von fünf Millionen Dollar. Das Erbe darf Peter aber nur ausbezahlt werden, wenn er glücklich verheiratet ist. Der Testamentvollstrecker beauftragt Mr. Blubberboom nach Europa zu reisen. Dieser soll die Ehe von Peter und Hix Patt unter die Lupe nehmen. Doch Blubberboom will die Situation zu seinem eigenen Vorteil nützen. Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Peter/Patrick Pett) Leny Marenbach (Mabel) Vera von Langen (Hix, Peters Frau) Oskar Sima (Blubberboom) Heinz Salfner (Notar Gould) Olga Limburg (Vorstandsmitglied) Claire Reigbert (Miss Hopkins) Originaltitel: 5 Millionen suchen einen Erben Regie: Carl Boese Drehbuch: George Hurdalek, Jacob Geis Kamera: Ewald Daub Musik: Lothar Brühne Altersempfehlung: ab 12