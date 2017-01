ORF 3 13:05 bis 14:00 Dokumentation Über Österreich - Juwele des Landes Der Osten A 2016 Stereo 16:9 Merken Georg Riha ist und bleibt der Meister der Luftaufnahmen. Was er früher aufwändig mit Ballons und Seilkameras drehte, läuft heute mit der Drohne oder mit dem Hubschrauber. Erstmals setzt Riha in diesem brandneuen Vierteiler ausschließlich auf Flugaufnahmen. In jahrelangen Dreharbeiten hat er so gut wie ganz Österreich überflogen und zeigt quer durch den Jahreslauf Österreichs schönste Flecken aus der Vogelperspektive. Den Anfang in diesem Reigen macht Ostösterreich nördlich der Donau, wo geographische Schätze wie die Wachau oder die Wiener Altstadt ihre optische Pracht entfalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Georg Riha Originaltitel: Über Österreich - Juwele des Landes