Die Zauberin der Sümpfe: In den Sümpfen von Loucheesiana verschwindet der Lokaljournalist Thibodeau Fletcher spurlos. Kurz vor seinem Verschwinden hat er mit seiner Kamera eine Nachricht hinterlassen können. Demnach hat er Beweise für die Existenz der berüchtigten Moorhexe erbracht, die in den Sümpfen der Gegend ihr Unwesen treibt. Geronimo will der Sache auf den Grund gehen und besucht die Redaktion des Lokalblatts "Bayou-Journal", das zu seinem Unternehmen gehört. Redakteurin Rosamunde erwartet ihn ausgerechnet in der Nähe eines Karnevalsumzugs, der gerade stattfindet. Dabei trifft Geronimo unverhofft auf Sally Rattmausen, die derselben Story auf der Spur ist. Gerade als er mehr über die Moorhexe herausfinden will, trifft es auch Rosamunde. Nachdem ihre Aufzeichnungen gestohlen wurden, ist auch sie plötzlich nicht mehr aufzufinden. Chips und Dips: Benjamin gelangt an eine geheime Kartoffelchip-Rezeptur, die der kriminelle Chipsfabrikant Krawallo Krum unbedingt seinem Konkurrenten Gustav Goldchip abluchsen will. Der tollpatschige Effeff vernichtet das Rezept versehentlich und bringt damit Geronimo in große Gefahr. Geronimo wurde von Krawallo Krums Leuten entführt, um ihn zur Herausgabe der Rezeptur zu zwingen. Während Krum nun alles versucht, um Geronimo die Zusammensetzung des Rezepts zu entlocken, machen sich Benjamin, Effeff und Thea auf die Suche nach ihm. Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: R. Le Pennec, Valmont