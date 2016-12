ORF 3 16:30 bis 17:50 Show Bilanz des Jahres 1972 A 1972 Stereo 16:9 Merken 1. Verlobung anno 1912 und 1972 2. Lärmproblem 3. Die Autokrankenkasse 4. Unterhaltung in der Straßenbahn 5. Grinzing darf nicht sterben 6. Schöne graue Donau 7. Der Werbespot 8. Der politische Rückblick 9. Romeo und Julia - Parodie: eine wienerische Version dieser berühmten Balkonszene. 10. Das weiße Rößl - Parodie 11. Finale 12. Fernsehmechaniker: Tochter will heiraten, den Zukünftigen ihrem Vater (Böhm) vorstellen, der gerade Fernsehapparat zu reparieren versucht. Adolf, der Ehemann in Spe und ein Wiener Urtyp, gefällt Böhm seiner Sprüche wegen und noch wichtiger: Er repariert Fernsehapparate als Hobby. Mitwirkende: Maxi Böhm, Harry Fuss, Hanns Obonya, Gerhard Steffen, Rolf Truxa, Heinz Zuber, Cissy Kraner, Brigitte Neumeister, Elly Naschold, Lilo Mrazek, Katrin Ebenau, Georg-Wilhelm Siedler, Fritz Goblirsch, Relly Gmeiner, Nora Berghe-Trips, Annemarie Högner. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Maxi Böhm, Harry Fuss, Hanns Obonya, Gerhard Steffen, Rolf Truxa, Heinz Zuber, Cissy Kraner, Brigitte Neumeister, Elly Naschold, Lilo Mrazek, Katrin Ebenau, Georg-Wilhelm Siedler, Fritz Goblirsch, Relly Gmeiner, Nora Berghe-Trips, Annemarie Högner Originaltitel: Bilanz des Jahres