sixx 04:55 bis 05:25 Dokusoap Mein Schnäppchen in Weiß! Dieses Kleid muss es sein USA 2014 16:9 HDTV Merken Joannas knappes Budget könnte ihr bei dem Kleid ihrer Träume einen Strich durch die Rechnung machen. Desiree kämpft mit ähnlichen Schwierigkeiten: Für nur 500 Dollar will sie ein passendes Kleid finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Found the Gown