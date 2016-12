RTL TVI 12:10 bis 12:15 Sonstiges Souvenir éternel Stereo Merken "Souvenir éternel" invite les seniors à partager les souvenirs les plus forts de leur vie. Chaque semaine, l'équipe de l'émission se rend au domicile d'un téléspectateur et lui donne la parole. "Souvenir éternel" est une expérience favorisant la transmission de la connaissance entre les seniors et les générations futures. Tous les témoignages téléphoniques sont enregistrés par le call center et diffusés sur le web. Le programme est produit en partenariat avec la Croix - Rouge de Belgique. Transmettez vos souvenirs les plus forts aux générations futures ! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Souvenir éternel

