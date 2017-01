puls 4 03:45 bis 05:15 Komödie Beilight - Biss zum Abendbrot USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die schüchterne Becca wird gleich von zwei Jungs umworben: Zum einen von dem kränklich anmutenden, kalkweißen Vampir Edward Sullen und zum anderen von Jacob White, einem Werwolf, der sich in brenzligen Situationen in einen kleinen Chihuahua verwandelt. Becca muss sich bis zum Abschlussball für einen dieser smarten jungen Herren entscheiden. Zu allem Übel ist da auch noch das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater, der sie immer wieder in peinliche Situationen bringt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jenn Proske (Becca Crane) Matt Lanter (Edward Sullen) Diedrich Bader (Frank Crane) Chris Riggi (Jacob White) Ken Jeong (Daro) Anneliese van der Pol (Jennifer) David DeLuise (Fisherman Scully) Originaltitel: Vampires Suck Regie: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Drehbuch: Jason Friedberg, Aaron Seltzer Kamera: Shawn Maurer Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12

