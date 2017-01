ORF 3 18:15 bis 19:50 Komödie Heinz Rühmann Spezial Der Pauker D 1958 2017-01-06 12:15 Untertitel SW Merken Als der Studienrat Dr. Hermann Seidel von seinem Gymnasium in der Provinz in die Großstadt versetzt wird, erlebt er eine böse Überraschung: mit seinen gewohnten Unterrichtsmethoden kommt er nicht gegen die ihm zugeteilte Klasse aufsässiger Schüler an. Doch dank seines Nachbarn, eines Catchers, der ihm Privatunterricht erteilt, sowie eines gemeinsam mit der Klasse reparierten Autos gelingt es ihm schließlich, die Schüler auf seines Seite zu ziehen - mit einer Ausnahme. 14 Jahre nach der legendären "Feuerzangenbowle" begibt sich Heinz Rühmann als "Der Pauker" erneut in die Tiefen des deutschen Bildungswesens und bekommt es dort mit Aufsässigen in der Gestalt von Peter Kraus und Klaus Löwitsch zu tun, während ihm Gert Fröbe als Proficatcher hilfreich zur Seite steht. Mit Regisseur Axel von Ambesser drehte Rühmann danach noch den mit dem Golden Globe ausgezeichneten "Der brave Soldat Schwejk". DarstellerInnen: Heinz Rühmann (Dr. Hermann Seidel), Wera Frydtberg (Vera Bork), Gert Fröbe (Freddy Blei), Peter Kraus (Achim Bork), Klaus Löwitsch (Harry Engelmann), Ernst Reinhold (Martin Rössler), Peter Vogel (Eduard Neureiter). D, Komödie, 1958 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Dr. Hermann Seidel) Wera Frydtberg (Vera Bork) Gert Fröbe (Freddy Blei) Bruni Löbel (Frl. Selinski) Peter Kraus (Achim Bork) Ernst Reinhold (Martin Rössler) Peter Vogel (Eduard Neureiter) Originaltitel: Der Pauker Regie: Axel von Ambesser Drehbuch: Curth Flatow, Eckart Hachfeld Kamera: Erich Glaunigk Musik: Raimund Rosenberger Altersempfehlung: ab 6