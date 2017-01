ORF 3 16:35 bis 18:15 Komödie Heinz Rühmann Spezial Wenn der Vater mit dem Sohne D 1955 2017-01-06 13:45 Untertitel Merken Der Zauberladenbesitzer und ehemalige Musikclown Teddy Lemke hat seinen Sohn schon früh verloren. Umso mehr ist ihm der kleine Ulli, der bei seiner Zimmerwirtin in Pflege steht, ans Herz gewachsen. Aber jetzt will die Mutter des Jungen ihr Kind zu sich nach Amerika holen. Teddy tritt mit Ulli die Flucht an. In einem Artistenwagen geht es auf in die Schweiz. Dort wollen die beiden ihr Glück als Clowns versuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Teddy Lemke) Oliver Grimm (Ulli) Waltraut Haas (Gerti) Fita Benkhoff (Fräulein Biermann) Robert Freytag (Roy Bentley) Sybil Werden (Jane) Carl-Heinz Schroth (Peepe) Originaltitel: Wenn der Vater mit dem Sohne Regie: Hans Quest Drehbuch: Gustav Kampendonk, Eckart Hachfeld Kamera: Kurt Schulz Musik: Heino Gaze Altersempfehlung: ab 6