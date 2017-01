ORF 3 15:00 bis 16:30 Komödie Heinz Rühmann Spezial Meine Tochter und ich D 1963 Untertitel SW Merken Der Witwer Dr. Robert Stegemann und seine Tochter führen ein idyllisches Familienleben. Brigitte fehlt jedoch der Mut, den liebevollen Vater in ihre Hochzeitspläne einzuweihen. Die Zeit drängt. Ihr geliebter Jochen soll schon in sechs Wochen seine neue Arbeit in Südamerika antreten. Vater Robert erfährt nur zufällig von der ganzen Sache. Nun setzt er alles daran, die Heirat zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Dr. Robert Stegemann) Gertraud Jesserer (Brigitte, seine Tochter) Eckard Dux (Jochen Siebert) Gustav Knuth (Dr. Walter) Agnes Windeck (Frau Winkler) Christiane Nielsen (Marion) Herta Saal (Frau Brenner) Originaltitel: Meine Tochter und ich Regie: Thomas Engel Drehbuch: Curth Flatow Kamera: Erich Claunigk Musik: Franz Grothe Altersempfehlung: ab 10