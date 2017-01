Lady de Winter schwört Rache. D'Artagnan hatte ihr Ränkespiel gegen die Königin durchkreuzt. Jetzt hat sie dessen Geliebte Constance entführen lassen. Zunächst können die vier Musketiere sie befreien und in Sicherheit bringen. Zum Wildesten entschlossen, macht sich Mylady auf die Suche nach Constances Versteck. Während tragischer Verwicklungen wird Athos von ihrer wahren Identität überrascht. In den Hauptrollen: Oliver Reed, Raquel Welch, Richard Chamberlain, Michael York, Frank Finlay, Christopher Lee , Roy Kinnear, Faye Dunaway, Charlton Heston. In Google-Kalender eintragen