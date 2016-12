ORF 1 17:30 bis 17:55 Trickserie Die Simpsons Moeback Mountain USA 2011 Dolby Untertitel 16:9 Merken Mr. Burns verfasst sein Testament, jedoch ohne Mr. Smithers zur berücksichtigen. Dieser will seinen Frust daraufhin in einer Schwulenbar wegtrinken, doch dort wird er nicht reingelassen, weil er nicht schick genug ist. Stattdessen landet er in Moes Taverne und schlägt Moe eine Umgestaltung der Kneipe vor. Sie bauen den Laden in eine trendige Homo-Bar um, und schon bald brummt das Geschäft. Moe gewinnt immer mehr an Popularität - und das könnte ihn sogar in den Stadtrat führen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Chuck Sheetz Drehbuch: Matt Selman Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6

