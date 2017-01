ORF 3 17:20 bis 18:10 Diskussion Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge George Nussbaumer trifft Adi Werner A 2016 Stereo 16:9 Merken Der 16. "Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge" führt in die Wintersportregion St. Anton am Arlberg. An diesem weltmeisterlichen Drehort bittet ORF Moderatorin, Barbara Stöckl, abermals zwei bemerkenswerte Persönlichkeiten vor die Kamera: George Nussbaumer ist ein österreichischer Soul-und Gospelsänger, Pianist und Komponist, der sich meist selbst am Klavier begleitet. Der gebürtige Vorarlberger ist seit seiner Geburt blind und wird aufgrund seiner Stimme als "schwärzeste Stimme Österreichs" bezeichnet. Obwohl er seit Kindheitstagen an von der Musik leben hat wollen, hat er mit 18 in Wien erfolgreich seine Ausbildung zum Heilmasseur absolviert. 1992 schließlich brachte er mit Hilfe von Sponsoren in eigener Produktion sein erstes Album heraus. 1996 erlangte er mit der Beteiligung am Eurovision Song Contest, wo er mit dem Song "Weil's dr guat got" den 10. Platz belegte, internationale Berühmtheit. Er war somit der erste Blinde, der beim Eurovision Song Contest, zudem mit einem Dialektlied, erfolgreich war.Der Parade-Hotelier Adi Werner aus St. Christoph am Arlberg, ist eines der Aushängeschilder und zugleich Urgestein des Tourismus in Österreich, er hat im März d.J. seinen 80. Geburtstag gefeiert. Die Liste seiner Auszeichnungen ist lang: Hotelier des Jahres 1987, Verdienstkreuz und Ehrenzeichen des Landes Tirol und Vorarlberg, Kommerzialrat, Ehrenbürger von St. Anton, Officier Maître Rôtisseur Commandeur usw.Die zweite Säule seiner Popularität ist sein Einsatz als Bruderschaftsmeister der Bruderschaft St. Christoph. Diese ist mit mehr als 20.000 Mitgliedern zu einer der größten wohltätigen Organisation im Alpenraum gewachsen und hat in den vergangenen 13 Jahren karitative Anliegen im Wert von 7,3 Millionen Euro unterstützt. Die finanzielle Hilfe erstreckt sich über die rot-weiß-roten Grenzen hinaus bis nach Südtirol, Bayern und in die östliche Schweiz. Ein Großteil der heimischen Polit- und Wirtschaftsprominenz hat sich von ihm zum Bruder oder zur Schwester schlagen lassen. Weltweit zählen berühmte Persönlichkeiten wie König Juan Carlos von Spanien, Prinzessin Caroline, das belgische Königspaar zu den Brüdern und Schwestern von St. Christoph. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Stöckl Originaltitel: Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge