ORF 3 15:05 bis 16:00 Reportage Reisen & Speisen Reisewege Finnland: Der Südwesten und seine Inselwelten Finnland: Der Südwesten und seine Inselwelten D 2007 2017-01-03 10:20 Merken Der Eindruck von Leere im Südwesten Finnlands mit seinen zerfurchten, von der Ostsee umspülten Küsten täuscht. Sogar im Nationalpark Schärenmeer vor Turku sind einige der größeren Inseln bewohnt und die dort lebenden Menschen sind sich der Schönheit der Natur bewusst und versuchen diese zu erhalten. An der südwestlichen Spitze Finnlands liegt der Åland-Archipel, eine Welt für sich, in der hauptsächlich Schwedisch gesprochen wird. Hier gibt es noch Werften, auf denen die traditionsreichen Segelschiffe gebaut werden. Im Hafen dominieren heute aber die großen und kleinen Fähren, die den Verkehr zwischen Schweden und Finnland, aber auch zwischen den kleinen Inseln des Archipels aufrechterhalten. (Doku 2007) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reisewege