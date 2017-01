BBC Entertainment 15:30 bis 16:20 Sonstiges New Tricks Objects of Desire GB 2009 Merken Some past memories and feelings are stirred up when Detective Superintendent Sandra Pullman is reunited with an old flame, DCI James Larson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alun Armstrong (Brian Lane) James Bolam (Jack Halford) Amanda Redman (Det. Supt. Sandra Pullman) Dennis Waterman (Gerry Standing) Susan Jameson (Esther Lane) Paul McGann (D.C.I. James Larson) Jesse Birdsall (Tony Morgan) Originaltitel: New Tricks Regie: Kenny Glenaan Drehbuch: Roy Mitchell Musik: Brian Bennett, Warren Bennett