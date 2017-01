BBC Entertainment 09:20 bis 09:50 Sonstiges Doctors Resilience GB 2015 Merken Noakes tries to make amends with his colleagues. Ayesha finds herself tricked by Hayden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lewis Morgan (Dr. Jimmi Clay) Matthew Chambers (Dr. Daniel Granger) Elisabeth Dermot Walsh (Dr. Zara Carmichael) Laura Rollins (Ayesha Lee) Jan Pearson (Karen Hollins) Lorna Laidlaw (Mrs. Tembe) Chris Walker (Rob Hollins) Originaltitel: Doctors Regie: Sarah Punshon

