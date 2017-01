BBC Entertainment 09:15 bis 09:45 Sonstiges Doctors The Reader GB 2015 Merken As Daisy's mask slips, Rob worries for his career and there's a new face at the Mill. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Chambers (Dr. Daniel Granger) Elisabeth Dermot Walsh (Dr. Zara Carmichael) Jessica Regan (Dr. Niamh Donoghue) Laura Rollins (Ayesha Lee) Ian Kelsey (Howard Bellamy) Jan Pearson (Karen Hollins) Lorna Laidlaw (Mrs. Tembe) Originaltitel: Doctors Regie: Pip Short