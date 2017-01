BBC Entertainment 00:10 bis 01:00 Sonstiges Hotel Secrets Living & Dying GB 2012 Merken Richard visits hotels where the rich and famous lived and died, including Oscar Wilde, Mark Twain, Stanley Kubrick, Sid Vicious and Britt Ekland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hotel Secrets with Richard E. Grant Regie: Mike Reilly