BBC Entertainment 22:30 bis 22:55 Sonstiges Mr Sloane Happy New Year, Mr Sloane GB 2014 Merken Robin's impression of Sloane's mates after a night out causes friction between the two. Sloane finally confesses the truth about Janet's absence. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nick Frost (Jeremy Sloane) Olivia Colman (Janet Sloane) Peter Serafinowicz (Ross) Ophelia Lovibond (Robin) Brendan Patricks (Reggie) Lawry Lewin (Beans) Valerie Lilley (Mrs. Wyndham) Originaltitel: Mr Sloane Regie: Robert B. Weide