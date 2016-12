BBC Entertainment 20:40 bis 21:25 Sonstiges Call the Midwife Christmas Special GB 2014 Merken In 2005, Jennifer Worth is at home, preparing for Christmas with her husband Philip. She reminisces about the friends and colleagues of her youth. Part. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Redgrave (Mature Jenny) Ronald Pickup (Philip Worth) Helen George (Trixie Franklin) Bryony Hannah (Cynthia Miller) Ben Caplan (PC Peter Noakes) Miranda Hart (Chummy Noakes) Liam Kiff (Freddie Noakes) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Thaddeus O'Sullivan Drehbuch: Heidi Thomas Musik: Peter Salem