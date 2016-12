Nick 11:40 bis 13:15 Familienfilm Ein Hund rettet die Weihnachtsferien USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Der neueste Familienzuwachs der Bannisters, Zeus, scheint weniger der Wachhund zu sein, den sich die Familie vorstellte. Als allerdings zwei Einbrecher in das Zuhause der Bannisters einbrechen wollen, nutzt Zeus die Chance ein wahrer Held zu sein. Er zeigt damit, dass jeder Hund heldenhaft sein kann sogar dieser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mario Lopez (Zeus) Gary Valentine (George Bannister) Elisa Donovan (Belinda Bannister) Kayley Stallings (Kara Bannister) Brennan Bailey (Ben Bannister) Joey Diaz (Stewey) Dean Cain (Ted) Originaltitel: The Dog Who Saved Christmas Vacation Regie: Michael Feifer Drehbuch: Richard Gnolfo, Michael Ciminera