ATV 2 22:20 bis 23:24 Dokusoap Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida! Faschingsprinz, OIDA! A 2012 2017-01-10 02:50 Stereo Merken Die Partynacht kann für Sabrina und Sabine beginnen, die beiden haben sich äußerst aufreizend herausgeputzt und wollen den Rosen-Ball unsicher machen. Kostümiert sind sie als Playboy-Häschen und sexy Polizistin. Da sollte sich doch ein Mann finden, der die Ohren aufstellt oder sich die Handschellen anlegen lässt. Und vor Ort fühlen sich die Damen auch wie im Paradies, überall fesche muskulöse Männerkörper. Bloß scheinen hier die meisten Männer eher wenig Interesse am weiblichen Geschlecht zu haben. Doch die beiden Frauen geben nicht auf und machen sich auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und siehe da, an der Bar entdecken die beiden ihre Traummänner, die noch dazu Interesse zeigen - Der Wiener Gerhard Klein gibt nicht nur in den östlichen Nachbarländern, sondern auch am Villacher Faschingsumzug Vollgas. Er ist nach Kärnten gekommen um eine hübsche Faschingsprinzessin aufzureißen. Seine Frauenbekanntschaft der letzten Partynacht sagt ihm im Tageslicht nicht mehr zu. Doch das ist für ihn kein Grund sie ziehen zu lassen, denn was noch nicht schön ist, wird schön getrunken - In Niederösterreich startet Florian aus Wr. Neustadt einen neuen Versuch Frauen kennen zu lernen. Diesmal konzentriert er sich nicht nur auf eine Dame, sondern hält seine Augen für mehrere Anwärterinnen offen. Da am Faschingsumzug eine lockere Stimmung herrscht und viel Alkohol fließt, ist er optimistisch, dass zumindest eine Dame seinem Charme erliegen wird. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Saturday Night Fever - Faschingsprinz, Oida!