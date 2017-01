ATV 22:25 bis 23:20 Krimiserie Rizzoli & Isles Schatten des Vaters USA 2011 2017-01-10 02:20 Stereo Merken Im Hafen von Boston wird Melissa Black ermordet aufgefunden. Sie wurde mit einem Eispickel erstochen das Markenzeichen des berüchtigten Mafiapaten Paddy Doyle. Da Maura kürzlich erfahren hat, dass Doyle ihr Vater ist, lässt sie sich von dem Fall abziehen. Jane und Korsak finden heraus, dass Melissas Vater mit einer schweren Kopfwunde im Krankenhaus liegt, die er sich bei einem Arbeitsunfall am Hafen zugezogen haben soll. Melissa glaubte das nicht und arbeitete an den Docks, um die Wahrheit zu ergründen. Während die Ermittlung immer tiefer in ein Netz aus Korruption führt, taucht Doyle bei Maura auf. Er wurde angeschossen und bittet sie um Hilfe?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce Mc Gill (Detective Vince Korsak) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Colin Egglesfield (Tommy Rizzoli) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Fred Toye Drehbuch: David Gould, Dee Johnson Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12