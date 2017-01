NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 10. Januar 1917: Der Todestag von William Frederick Cody, genannt Buffalo Bill Merken Er war ein Kind des Wilden Westens und wurde zum Helden des Wilden Westens: William Frederick Cody alias "Buffalo Bill". Goldgräber, Viehtreiber, Pfadfinder, Reiter des berühmten Ponyexpress, Soldat - die Job-Liste des Amerikaners ist lang. Seine Erfolge als Bisonjäger bescherten dem guten Schützen seinen Spitznamen. Zu weltweitem Ruhm verhalf ihm sein Showtalent. Seine "Wild West Show", in der sich echte Cowboys und Indianer atemberaubende Kämpfe lieferten, prägte die Vorstellung der Europäer vom abenteuerlichen Leben der Pioniere in der Prärie und faszinierte auch deutsche Cowboy- Fans. In Google-Kalender eintragen