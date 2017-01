NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 9. Januar 1797: Der Geburtstag des Sibirienreisenden und Geografen Ferdinand von Wrangel Merken Im Auftrag des Zaren erforschte Ferdinand von Wrangel den Norden und Osten Sibiriens, bis dahin noch weitgehend unbekanntes Land. Er erkannte, dass es nördlich von Sibirien kein größeres Land mehr gibt, sondern nur noch offenes Polarmeer mit wenigen Inseln. Die Wrangelinsel nördlich des Tschuktschen- Gebietes ist nach ihm benannt. Ferdinand von Wrangel - Sprössling einer berühmten deutschbaltischen Adelsfamilie - verbrachte den Großteil seines Berufslebens in Diensten der Kaiserlich Russischen Marine. 1829 wurde er Generalgouverneur von Russisch- Amerika (Alaska) und dann für fünf Jahre Gouverneur der Russisch-Amerikanischen Kompagnie, die das Monopol für den Pelzhandel besaß. Als der Zar 1867 Alaska an die USA verkaufte, war Ferdinand von Wrangel bereits im Ruhestand. Er war ein entschiedener Gegner des "Alaska Purchase". In Google-Kalender eintragen