Super RTL 22:15 bis 23:55 Komödie Flight Girls - Blondinen im Anflug USA 2003 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Donna Jensen führt ein beschauliches Leben in einer verschlafenen Kleinstadt im US-Bundesstaat Nevada. Als sie das Buch der Flugbegleiterin Sally Weston für sich entdeckt, träumt sie fortan von einer glamourösen Karriere als Flugbegleiterin. Während sie die ersten Schritte in ihrem neuen Berufszweig bei einer kleinen Airline macht, lernt sie Ted Stewart kennen und entwickelt Gefühle für ihn. Doch als sie sich mit ihren Freundinnen Christine und Sherry bei einer größeren Fluglinie bewirbt, verliert sie Ted aus den Augen. Doch nach einem Jahr trifft sie Ted, der mittlerweile wieder Jura studiert, zufällig wieder. Ob die beiden doch noch eine Chance haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gwyneth Paltrow (Donna Jensen) Christina Applegate (Christine Montgomery) Mark Ruffalo (Ted Stewart) Candice Bergen (Sally Weston) Mike Myers (John Witney) Kelly Preston (Sherry) Rob Lowe (Steve Bench) Originaltitel: View from the Top Regie: Bruno Barreto Drehbuch: Eric Wald Kamera: Affonso Beato Musik: Theodore Shapiro