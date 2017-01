sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Jagdlust USA 2007 2017-01-10 03:50 16:9 Merken Als ein zehnjähriger Junge namens Kobe Farentino von einem gewissen Terry Lee Wicker gekidnappt wird, ermitteln Jack und sein Team gemeinsam mit Gil Grissom vom CSI aus Las Vegas. Es stellt sich heraus, dass vor sechs Jahren in der Gegend schon einmal ein kleiner Junge verschwunden ist. Auch eine Reihe von Morden in Las Vegas gehen auf Wickers Konto. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) John Hawkes (Terry Wicker) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Hank Steinberg, Jan Nash, Greg Walker, David Mongan Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 16