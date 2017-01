ORF 3 22:50 bis 23:35 Dokumentation Mythos Geschichte Adlon verpflichtet - Geschichte und Geschichten eines Hotels Adlon verpflichtet - Geschichte und Geschichten eines Hotels A 2007 2017-01-10 01:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken In feinster Lage am Pariser Platz, mit Ausblick auf das Brandenburger Tor, liegt ein Haus, das mehr ist als nur ein Hotel: das Adlon. Die Queen hat hier genächtigt und die schwedische Königin Siliva, Michail Gorbatschow war hier und George Bush, Catherine Deneuve und Leonardo di Caprio, Marlene Dietrich und Hans Albers, Charlie Chaplin und Mary Pickford, Thomas Mann und Albert Einstein. In dem Haus wurde Geschichte geschrieben, politische und kulturelle. In dem spannenden Rückblick auf 100 Jahre Hotelgeschichte kommt auch ein Hundertjähriger zu Wort: Kinochef Walter Jonigkeit erinnert sich an große Auftritte berühmter Stars. 1907 weihte Kaiser Wilhelm II. das "Adlon" ein, und es wurde seine heimliche Herberge. "Kinder, geht doch lieber ins Adlon, im Schloss ist es kalt und im Bad geht das heiße Wasser nicht", empfahl er seiner Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythos Geschichte