ORF 2 20:15 bis 21:05 Dokumentation Universum Eisbabys - Eine Kindheit in der Antarktis GB 2016 2017-01-10 02:10 Stereo Untertitel 16:9 Die BBC-Dokumentation "Eisbabys - Eine Kindheit in der Antarktis" zeigt die Abenteuer kleiner Kaiserpinguine, vom Moment des Schlüpfens bis zu ihrem Aufbruch in die Weiten des Ozeans. Schauplatz ist einer der kältesten Orte der Welt - die Antarktis. Hier wachsen die ungewöhnlichen Vögel auf, hier sind sie Temperaturen von bis zu minus 60 Grad Celsius und peitschenden Schneestürmen ausgesetzt. Voller Spannung und mit einer Portion Humor beleuchtetder Film das facettenreiche Leben der jungen Kaiserpinguine. Ein Film von John Downer Deutsche Bearbeitung: Margarita Pribyl Originaltitel: Universum