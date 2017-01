ORF 1 20:15 bis 21:05 Actionserie Lethal Weapon Neu in der Stadt USA 2016 2017-01-09 01:20 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Die ungleichen Cops Riggs und Murtaugh sollen als Partner für das LAPD arbeiten. Zunächst hält sich die Begeisterung besonders bei Murtaugh in Grenzen, der den risikofreudigen Riggs nicht ausstehen kann. Doch schon der erste Mordfall beweist, dass die beiden ein gutes Team sind: Ramon Alvarez hat sich augenscheinlich das Leben genommen, doch Riggs glaubt aufgrund der Todesumstände nicht daran und zwingt Murtaugh zu ermitteln - wie sich zeigt, zu Recht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damon Wayans (Roger Murtaugh) Clayne Crawford (Martin Riggs) Jordana Brewster (Maureen Cahill) Keesha Sharp (Trish Murtaugh) Kevin Rahm (Brooks Avery) Johnathan Fernandez (Scorsese) Chandler Kinney (Riana Murtaugh) Originaltitel: Lethal Weapon Regie: McG Drehbuch: Matthew Miller Kamera: Ramsey Nickell Musik: Ben Decter, Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12