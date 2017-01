Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Bestattung à la carte - Die letzte Reise organisieren / Knochenbrüche - Zuckerschrauben statt Metall? / Tee - Nur richtig aufgegossen schmeckt und wirkt er CH 2017 2017-01-10 05:50 Stereo HDTV Merken Bestattung à la carte - Die letzte Reise organisieren: Die eigene Bestattung überlassen die meisten ungefragt den Nachkommen - auch wenn diese oft nicht einmal die Wünsche des Verstorbenen kennen und entsprechend überfordert sind. Wer sich mit seiner Bestattung auseinandersetzt, tut sich und anderen Gutes, denn es ist in der Schweiz viel mehr Individualität auf der letzten Reise möglich, als man annehmen möchte. Knochenbrüche - Zuckerschrauben statt Metall?: Viele Patientinnen und Patienten entscheiden sich nach der Heilung ihrer Knochenbrüche dafür, eingesetzte Metallstifte und -schrauben in einem erneuten chirurgischen Eingriff wieder entfernen zu lassen, weil sie das Metall im Knochen stört. Selbstauflösende Nägel und Schrauben könnten solche Folgeoperationen unnötig machen. Tee - Nur richtig aufgegossen schmeckt und wirkt er: Tee zubereiten, denkt man, ist kinderleicht. Wer aber nicht nur den Geschmack geniessen, sondern auch die gesundheitsfördernde Wirkung der Inhaltstoffe ausschöpfen will, muss bei der Zubereitung einige Dinge beachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls