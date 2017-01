Schweiz 2 20:40 bis 21:50 Ski Ski alpin: Slalom Frauen 2. Lauf 2017 Stereo Live HDTV Merken Mikaela Shiffrin dominiert in dieser Weltcup-Saison im Slalom und im Riesenslalom. Die US-Amerikanerin konnte bereits drei Slalom-Rennen und zwei Riesenslaloms für sich entscheiden. Auf der "Hermann Maier Weltcupstrecke" in Flachau war Shiffrin im Vorjahr nicht am Start. Eine weitere Top-Favoritin auf den Sieg ist Veronika Velez Zuzulova. Die Slowakin gewann in Flachau im letzten Jahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie