RTL NITRO 23:45 bis 01:10 Horrorfilm Devil USA 2010 HDTV Zunächst denken sich Tony und die anderen vier im Aufzug Gefangenen nichts Böses, als der Fahrstuhl plötzlich stehen bleibt. Als sich dann aber immer mehr mysteriöse Phänomene ereignen, geraten die fünf in Panik. Plötzlich erlischt das Licht für einen kurzen Moment und Sarah hat daraufhin eine nicht zu erklärende Bisswunde am Rücken. Kurz darauf wird es erneut dunkel in der Kabine und auf einmal liegt einer der Gefangenen tot am Boden und die ohnehin schon panische Stimmung beginnt überzukochen. Misstrauen und Angst machen sich immer weiter breit, während die Kabine des Schreckens immer neue Opfer fordert. Schließlich wird den verbliebenden Festsitzenden klar, dass sie vom Teufel heimgesucht werden und ein Entkommen unmöglich scheint... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Messina (Detective Bowden) Logan Marshall-Green (Tony Janekowski) Geoffrey Arend (Vince McCormick) Bojana Novakovic (Sarah Caraway) Jenny O'Hara (Alte Frau) Bokeem Woodbine (Ben Larson) Jacob Vargas (Ramirez) Originaltitel: Devil Regie: John Erick Dowdle Drehbuch: Brian Nelson Kamera: Tak Fujimoto Musik: Fernando Velázquez Altersempfehlung: ab 16