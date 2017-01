RTL NITRO 20:15 bis 23:45 Filme The Green Mile USA 1999 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Gefängnis in Lousiana, in den 30-er Jahren: Paul Edgecomb, Gefängniswärter und Herr der 'grünen Meile', dem mit grünem Linoleum belegten Todestrakt, ist ein von seinen Kollegen respektierter, sehr erfahrener Beamter, der sich trotz seines schwierigen Arbeitsfeldes bemüht, die dem Tode nahen Häftlinge menschlich zu behandeln. Ihm zur Seite stehen seine Kollegen Brutus Howell, Dean Stanton und der alte Harry Terwilliger, mit denen er gut befreundet ist. Paul plagen zurzeit eigentlich nur zwei Dinge: Seine schmerzhafte Harnröhreninfektion, wovon nur seine Frau Jan etwas ahnt, und der junge Wärter Percy, ein Sadist schlimmster Sorte, der den Todeskandidaten ihre letzten Wochen auf Erden so unerträglich wie möglich machen will - genau entgegen Pauls eigener Philosophie. Da Percy aber gute Beziehungen hat, besteht gegen ihn keine Handhabe. Eines Tages bringen Dean, Harry und Percy einen neuen Todeskandidaten auf die grüne Meile. Es ist der riesige Schwarze John Coffey, der wegen Mordes an zwei kleinen Mädchen verurteilt wurde. Doch Coffey ist zwar groß und breit wie ein Hüne, aber keineswegs aggressiv, sondern naiv und ängstlich wie ein kleines Kind. Er fürchtet sich sogar vor der Dunkelheit der Nacht. Doch Coffey ist gleichzeitig im Besitz der magischen Gabe, den Schmerz anderer Menschen beseitigen zu können, wie Edgecomb als erster am eigenen Leibe feststellen kann, nachdem seine Harnröhreninfektion von Coffey durch eine Berührung geheilt wird. Edgecomb kann sich den Grund für seine Heilung nicht erklären und schweigt auch zunächst über den Vorfall. Dies ändert sich erst, als er und seine Kollegen mitbekommen, wie Coffey die tödlich verletzte Maus des in der Nachbarzelle inhaftierten Mörders Delacroix wieder ins Leben zurückruft, nachdem Percy die Maus zertreten hatte. Paul hofft, Coffeys ungewöhnliche Gabe auch bei jemand anderem einsetzen zu können - denn die Ehefrau des mit ihm befreundeten Gefängnisdirektors Hal ist an einem irreperablen Hirntumor erkrankt, der sich bereits im Endstadium befindet. Doch dafür müsste John aus dem Gefängnis geschmuggelt werden, wovon niemand etwas ahnen darf. Die waghalsige Aktion gelingt: John Coffey heilt nicht nur die Frau des Direktors, sondern lässt in Paul die Erkenntnis reifen, dass der Hüne nie im Leben jemanden etwas zu Leide getan hat. Der wahre Mörder der beiden Mädchen sitzt mittlerweile ebenfalls auf der grünen Meile. Es ist der grausame Gewalttäter William "Wild Bill" Wharton, der wegen eines anderen, ebenso abscheulichen Verbrechens zum Tode verurteilt wurde. Doch als Paul glaubt, die Unschuld seines Schützlings beweisen zu können, bittet dieser ihn, sein Wissen für sich zu behalten: Er kann mit seiner Gabe nicht länger umgehen und wünscht sich die Hinrichtung, um dieser Welt endlich Lebewohl sagen zu können. Zuvor hat John Coffey jedoch noch etwas zu erledigen: Er verurteilt Percy zu einem seiner sadistischen Taten gemäßen Schicksal und verändert Paul Edgecombs Leben auf eine Weise, die dieser sich nicht mal annähernd hat vorstellen können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Paul Edgecomb) Michael Clarke Duncan (John Coffey) David Morse (Brutus "Brutal" Howell) Bonnie Hunt (Jan Edgecomb) James Cromwell (Warden Hal Moores) Sam Rockwell ("Wild Bill" Wharton) Harry Dean Stanton (Toot-Toot) Originaltitel: The Green Mile Regie: Frank Darabont Drehbuch: Frank Darabont Kamera: David Tattersall Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12