RTS Un 20:40 bis 22:30 Actionfilm The November Man USA, GB 2014 Untertitel

Peter Devereaux fut un redoutable assassin à la solde de la CIA. On lui a donné le surnom de November car il exécutait ses contrats à la perfection. Il sort de sa retraite quand il apprend que la Section R des services de renseignements américains est menacée. Un département du contre-espionnage créé par Kennedy après le fiasco de la baie des Cochons et auquel appartient Devereaux. Celui-ci doit assurer la protection d'Alice Fournier, responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés et qui en sait trop sur l'un des candidats à l'élection présidentielle russe. Une chasse à l'homme commence avec pour poursuivant Mason, que Devereaux a lui-même formé...

Schauspieler: Pierce Brosnan (Devereaux) Luke Bracey (Mason) Olga Kurylenko (Alice) Bill Smitrovich (Hanley) Amila Terzimehic (Alexa) Lazar Ristovski (Arkady Federov) Mediha Musliovic (Natalia Ulanova) Originaltitel: The November Man Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Michael Finch, Bill Granger, Karl Gajdusek Musik: Marco Beltrami