n-tv 20:15 bis 22:35 Show Die Höhle der Löwen "Ankerkraut" D 2016 16:9 HDTV Ankerkraut: Als erster Gründer betritt Stefan Lemcke die 'Höhle der Löwen'. Er lebte viele Jahre in Tansania und lernte, wie man selbst Gewürze mischt. In Deutschland ärgerte er sich später über die schlechte Qualität oder die hohen Preise von Gewürzmischungen. Darum gründete er 'Ankerkraut'. Inzwischen bietet er über 100 verschiedene selbst gemischte Gewürze an - mit großem Erfolg. Er erhofft sich 300.000 Euro gegen 10 Prozent Firmenanteile.