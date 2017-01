TNT Film 20:15 bis 22:10 Thriller Flucht von Alcatraz USA 1979 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Insel Alcatraz ist ein trostloser Fels mitten in der Bucht von San Francisco, bisher hat niemand einen Fluchtversuch aus dem dort untergebrachten Gefängnis überlebt. Doch drei Gefangene, die nichts mehr zu verlieren haben, hecken einen ausgetüftelten Plan aus, um ihre Freiheit wiederzuerlangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Frank Morris) Patrick McGoohan (Gefängnisdirektor) Roberts Blossom (Doc) Fred Ward (John Anglin) Jack Thibeau (Clarence Anglin) Paul Benjamin (English) Larry Hankin (Charley Butts) Originaltitel: Escape from Alcatraz Regie: Don Siegel Drehbuch: Richard Tuggle Kamera: Bruce Surtees Musik: Jerry Fielding